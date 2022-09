Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit LKW - Radfahrer wird schwer verletzt

Frankenthal (OT Mörsch) (ots)

Am Dienstag, den 06.09.2022 gegen 13:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Frankenthal (OT Mörsch) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 55-Jährigen Radfahrerin und einem 59-Jährigen LKW-Fahrer. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr der Sattelzug die Hauptstraße aus Richtung Frankenthal kommend. An der Kreuzung Hauptstraße / Kreuzstraße muss der 40-Tonner verkehrsbedingt warten. Die Radfahrerin fährt rechts an dem stehenden Lastkraftwagen vorbei. Als der LKW-Fahrer losfährt übersieht er die Radfahrerin und es kommt zu einer Kollision. Die Radfahrerin stürzt daraufhin. Die Radfahrerin wird mit einer Fußverletzung, welche vermutlich durch das Überrollen des Fußes herrührt in ein Krankenhaus verbracht.

