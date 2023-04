POL-WES: Kamp-Lintfort - Vier Verletzte bei Autounfall

Voerde (ots) - Unbekannte haben am Montag gegen 01.00 Uhr gleich mehrere Brände gelegt. Die Feuerwehr musste Mülltonnen und in Brand geratener Sperrmüll an der Bahnhofstraße und den Straßen Allee sowie Alnwicker Ring löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Gebäude sind ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr und die Polizei gegen 01.00 Uhr zunächst zur Straße Alnwicker ...

