POL-ST: Rheine, Motorrad gestohlen

Steinfurt, Metelen (ots) - In Burgsteinfurt und in Metelen hat es am Wochenende Einbrüche in Wohnungen gegeben. In Burgsteinfurt verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Leerer Straße. Die Tat ereignete sich am Samstag (15.10.22) zwischen 10.00 Uhr und 21.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Die Räume wurden nach ...

