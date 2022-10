Polizei Steinfurt

POL-ST: Burgsteinfurt, Metelen, Einbruch in Wohnungen

Steinfurt, Metelen (ots)

In Burgsteinfurt und in Metelen hat es am Wochenende Einbrüche in Wohnungen gegeben.

In Burgsteinfurt verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung an der Leerer Straße. Die Tat ereignete sich am Samstag (15.10.22) zwischen 10.00 Uhr und 21.30 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Die Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden ein Tablet, ein Laptop sowie ein vierstelliger Eurobetrag gestohlen.

In Metelen ereignete sich ein Einbruch am Freitag (14.10.22) zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr. Unbekannte Täter gelangten vermutlich über den Haupteingang des Mehrfamilienhauses ins Gebäude an der Ochtruper Straße. Dort brachen sie der Spurenlage zufolge das Schloss zu einer Wohnung auf. Sie durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut. Aus der Wohnung entwendeten die Täter unter anderem einen Tresor mit Bargeld.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den Einbruchsdiebstählen entgegen, für Burgsteinfurt bei Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115, für Metelen bei der Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

