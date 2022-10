POL-ST: Hopsten, Alleinunfall mit Pedelec

Emsdetten (ots) - Am Montag (17.10.) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an die Jahnstraße gerufen worden. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einer Gartenlaube aus. Die Anwohner der angrenzenden Doppelhaushälfte hörten in der Nacht gegen 03.20 Uhr einen lauten Knall und bemerkten dadurch das Feuer. Die Bewohner konnten sich alle in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Feuer griff auf die ...

mehr