Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220802-3: Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt

Frechen (ots)

Fahrer eines BMWs wird grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrweise vorgeworfen

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (2. August) in Frechen die Verfolgung eines BMWs aufgenommen und den Fahrer des Wagens wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dem 29-Jährigen wird vorgeworfen, driftend durch einen Kreisverkehr und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Frechen gefahren zu sein.

Gegen 0.10 Uhr fiel den Beamten der BMW-Fahrer am Kreisverkehr von Krankenhausstraße und Lindenstraße auf. Als die Polizisten ihm hinterherfuhren, um ihn zu kontrollieren, erhöhte er seine Geschwindigkeit. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Von der Krankenhausstraße bog der Fahrer auf die Kapellenstraße und im Anschluss auf die Arnikastraße ab. Er schaltete das Licht aus und setzte sein Fahrt auf dem Ringelblumenweg fort. Die Beamten verloren den Sichtkontakt zu dem Fahrer, als er in den Salbeiweg einbog. Das Fahrzeug fanden die Polizisten nur wenig später geparkt, aber ohne Fahrer, auf. Eine Zeugin hatte den Mann jedoch beim Einfahren in den Wendehammer und beim Aussteigen beobachtet. Er war über einen Zaun geklettert und in Richtung Arnikastraße geflohen. Die Beamten suchten die Anschrift des Halters auf. Dieser machte immer wieder unterschiedliche Angaben zu der Situation. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln beschlagnahmten die Beamten sowohl das Fahrzeug als auch den Führerschein des Mannes. Die weiteren Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell