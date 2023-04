Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Frau starb bei Frontalzusammenstoß mit Baum

Warsow/ Hagenow (ots)

Auf der Kreisstraße 61 zwischen Kothendorf und Walsmühlen ist am frühen Sonntagabend ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin kam dabei um Leben. Am Pkw der 44-Jährigen, die noch vor Ort verstarb, entstand Totalschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Die Polizei ermittelt derzeit zur genauen Ursache des Zusammenstoßes. Hierzu wurde auch ein technischer Sachverständiger hinzugezogen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die K 61 in Höhe der Unfallstelle für ca. 3h voll gesperrt werden. Ann-Kathrin Rubel Polizeioberkommissarin Polizeirevier Hagenow

