Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B191 mit lebensbedrohlichen Verletzungen

Ludwigslust (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt die Einsatzleistelle der Polizei gegen 16:40 Uhr einen Notruf über einen Verkehrsunfall auf der B191 zwischen den Ortschaften Malk Göhren und Malliß. Dort sollten in beiden beteiligten Fahrzeugen Personen eingeklemmt sein. Unverzüglich verlegten zwei Streifenwagen aus Ludwigslust, die örtliche Feuerwehr und mehrere Rettungswagen zum Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 81-jährige Unfallverursacher in einer Rechtskurve das Rechtsfahrgebot und stieß frontal mit seinem Wohnmobil mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW Up zusammen. Das Wohnmobil kollidierte in weiterer Folge mit einem Straßenbaum. Der verunfallte PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten anschließend die jeweiligen Fahrer aus den beiden beteiligten Fahrzeugen. Die 80-jährige Führerin des PKW erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils wurde schwer verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme und Bergung mehrere Stunden vollständig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 EUR. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ermittelt. Lisa Martin Polizeikommissarin Polizeihauptrevier Ludwigslust

