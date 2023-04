Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem Nandu

Rehna (ots)

Am Karfreitag, 07. April 2023, kam es zwischen den Ortslagen Thandorf und Rieps zu einem Wildunfall mit einem Nandu. Der 55-jährige Trabant-Fahrer befuhr gegen 08:30 Uhr die Gemeindestraße von Thandorf kommend in Richtung Rieps. Während der Fahrt lief plötzlich ein einzelner Nandu auf die Fahrbahn und blieb dort stehen. Als der Fahrzeugführer das Tier wahrnehmen konnte, führte er eine Gefahrenbremsung durch und versuchte dem Nandu nach links auszuweichen. Dies gelang jedoch nicht und es kam zum Zusammenprall mit dem Tier. Anschließend geriet der Trabant ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in dem daneben befindlichen Graben. Hier kam das Fahrzeug auf den Rädern entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein vorbeifahrender Ersthelfer unterstützte den verunfallten Fahrzeugführer. Dieser konnte selbstständig den Trabant verlassen und den Notruf absetzen. Der 55-Jährige blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am Trabant entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 EUR. Ein Abschleppunternehmen zur Bergung des PKW konnte der Fahrzeughalter in eigener Zuständigkeit beauftragen. Der Nandu war während der polizeilichen Maßnahmen am Unfallort nicht mehr aufzufinden, jedoch konnten Spuren des Zusammenpralls festgestellt werden. Lena Stübke Dienstgruppenleiterin Polizeirevier Gadebusch

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell