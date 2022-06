Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sicher in den Urlaub mit Tipps der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Der Beginn der Sommerferien steht unmittelbar bevor und für viele Familien geht es bereits am ersten Ferienwochenende mit Auto oder Wohnmobil in den lang ersehnten Sommerurlaub. Für Ihre Verkehrssicherheit ist die Polizei Gelsenkirchen an den Hauptreise-Wochenenden im Einsatz und beteiligt sich damit an den landesweiten Kontrolltagen am 15. Juni, 16. Juli und 6. August 2022.

Um Unfällen vorzubeugen und die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener für mögliche Gefahren zu sensibilisieren, richten wir den Fokus auf den Reiseverkehr. Damit Sie gut am Urlaubsort ankommen und eine sorgenfreie Zeit genießen können, haben wir für Sie einige Tipps für einen sicheren Urlaub.

- Machen Sie einen Rundumcheck Ihres Fahrzeugs und überprüfen Sie Ölstand, Betriebsflüssigkeiten, Luftdruck und Beleuchtung. Sind Reifen und Bremsen in Ordnung? Und entsprechen Dachbox oder Heckträger den Vorschriften? Beachten Sie auch unbedingt beim Beladen des Fahrzeugs, dass das Gepäck richtig verstaut ist und nichts während der Fahrt verrutschen oder herunterfallen kann.

- Sich anzuschnallen und auch die Kinder richtig zu sichern, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Dennoch ist nur ein Drittel aller Kinder im Auto richtig gesichert. Kinder unter 12 Jahren benötigen zwingend einen Kindersitz. Überprüfen Sie daher, ob Ihr Kind richtig angeschnallt ist, denn es liegt in Ihrer Verantwortung, dass alle Mitfahrer im Fahrzeug richtig gesichert sind.

- Denken Sie auch daran, dass Ihr Haustier ebenfalls gut gesichert werden muss. Gegenstände wie Warndreieck, Verbandskasten und Warnwesten, die zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall benötigt werden, sollten zudem immer griffbereit sein.

- Wichtig ist es, sich ausgeruht hinters Steuer zu setzen. Schon eine Stunde weniger Schlaf erhöht das Risiko für einen Verkehrsunfall um das 1,3-fache, zwei Stunden Schlafmangel verdoppeln das Risiko eines Verkehrsunfalls. Unterschätzen Sie das Thema Müdigkeit keinesfalls und gönnen Sie sich ausreichend Schlaf.

- Bevor es los geht, sollten Sie unbedingt Ihre Route checken und sich frühzeitig über das Verkehrsaufkommen auf der geplanten Strecke informieren. So wissen Sie schon Bescheid, wo sich Baustellen befinden und wo mit erhöhter Staugefahr gerechnet werden kann. Ratsam ist es außerdem, sich bei Reisen mit Kindern schon im Vorfeld über Rastplätze zu erkundigen, die für die Kleinen einen gesicherten Bereich zum Spielen haben. Denn ausreichend Pausen sollten Sie für sich und Ihre Mitreisenden unbedingt einplanen.

- Lassen Sie sich auf keinen Fall ablenken und bleiben Sie konzentriert. Natürlich können Sie Ihre Route vorab ins Navigationsgerät oder Handy eingeben, aber während der Fahrt ist das Bedienen der Geräte lebensgefährlich. Im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt und keine Whatsapp-Nachricht, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene oder das Leben anderer gefährdet.

- Trotz guter Routenplanung ist es möglich, dass Sie während der Urlaubsfahrt in Staus oder stockenden Verkehr geraten. Denken Sie daher immer daran, eine Rettungsgasse zu bilden. So erleichtern Sie es den Rettungskräften, schnell zum Einsatzort zu gelangen - und hier zählt oftmals jede Sekunde. Halten Sie außerdem ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein, fahren Sie nicht zu schnell und rasant und vermeiden Sie abrupte Fahrstreifenwechsel.

- Wir hoffen natürlich nicht, dass Sie mit einer Panne oder wegen eines Unfalls liegen bleiben. Sollte das aber der Fall sein, bitten wir Sie, unbedingt die Warnwesten anzuziehen, die Unfallstelle möglichst zu sichern und unbedingt aus dem Fahrzeug auszusteigen. Warten Sie hinter der Leitplanke auf den Abschleppdienst oder die Rettungsfahrzeuge und keinesfalls im Auto oder auf dem Standstreifen - das ist lebensgefährlich.

Treffen Sie außerdem Vorkehrungen, dass Einbrecher nicht sofort erkennen, dass Sie verreist und nicht zu Hause sind. Daher haben wir weitere Tipps für einen sicheren Urlaub:

- Bitten Sie Freunde oder Nachbarn Ihren Briefkasten regelmäßig zu leeren, damit dieser nicht überquillt. Dabei können vielleicht auch die Rollläden hoch und runter gelassen werden, damit es keinen unbewohnten Eindruck macht.

- Mit Zeitschaltuhren können Sie auch das Licht steuern und damit Anwesenheit simulieren. Geht früh morgens oder abends automatisiert das Licht an, schreckt das Einbrecher ab.

- Schließen Sie unbedingt Fenster und Türen. Denn auf Kipp stehende Fenster machen es Eindringlingen leicht in Ihre Wohnräume zu gelangen. Schließen Sie auch unbedingt Haus- und Wohnungstüren richtig ab.

- Sofern Sie nicht verreist oder schon wieder aus dem Urlaub zurück sind, achten Sie auf ungewöhnliche Vorkommnisse in Ihrer Nachbarschaft. Alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie Verdächtiges in Ihrem Umfeld beobachten.

- Überlegen Sie sich genau, wer Ihre Urlaubsfotos in den Sozialen Medien sehen kann. Schränken Sie gegebenenfalls den Personenkreis ein, der von Ihrer Abwesenheit weiß.

Wo und wie auch immer Sie die Sommerferien verbringen: Die Polizei Gelsenkirchen wünscht Ihnen eine sichere Fahrt und eine erholsame Urlaubszeit!

