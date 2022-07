Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Kaiserslautern (ots)

Weil er vermutlich übermüdet war, hat ein Autofahrer am Dienstag in der Mölschbacher Straße einen Unfall gebaut. Gegen 19 Uhr kam der 34-Jährige mit seinem Nissan Altima von der Fahrbahn ab, fuhr eine zwei Meter tiefe Böschung hinunter und kam schließlich auf einer Grünfläche zum Stehen. Glück im Unglück: Der Pkw prallte weder gegen einen Betonpfosten noch gegen einen Zaun, die sich an der Unfallstelle befinden, und es wurde auch sonst niemand gefährdet. Lediglich der Nissan wurde leicht beschädigt. Weil die Airbags auslösten, musste der Pkw abgeschleppt werden.

Vom Unfallfahrer erfuhren die Polizeibeamten, dass er einen anstrengenden Tag hinter sich habe und ihm während der Fahrt die Augen zugefallen seien. Der 34-Jähriger erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unser Appell: Wenn Sie merken, dass Sie während der Fahrt müde werden, suchen Sie sich einen geeigneten Parkplatz und machen Sie eine Pause! Riskieren Sie keinen Sekundenschlaf - er könnte schlimme Folgen haben! |cri

