Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall und Folgeunfall auf der A 20

Rostock (ots)

Am Morgen des 07.04.2023 ereigneten sich auf der A 20 im Bereich der Anschlussstelle Bad Doberan in Fahrtrichtung Lübeck zwei Verkehrsunfälle. Gegen 05:20 Uhr befuhren am Karfreitag der 69-jährige Fahrer eines VW Transporters und nachfolgend der 30-jährige Fahrer eines Audi die A 20 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Lübeck. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte der Audi mit dem vorausfahrenden VW Transporter. In der Folge des Unfalls kam der Audi auf dem rechten Fahrstreifen und der VW Transporter auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Nur wenige Augenblicke später konnte ein nachfolgender 59-jähriger Fahrer eines VW Golf seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig stoppen und stieß mit dem auf dem Hauptfahrstreifen stehenden Audi zusammen. Sowohl der Audi-Fahrer, der VW-Golf-Fahrer mit 60-jähriger Beifahrerin als auch der Transporter-Fahrer und eine 56-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungsfahrzeuge brachten die Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in die Kliniken nach Bad Doberan und Rostock. Beim Fahrzeugführer des Audi bestand der Anfangsverdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. In der weiteren Folge wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Zur Unfallaufnahme, Rettung der verletzten Fahrzeuginsassen und Bergung der Fahrzeuge musste die A 20 bis ca. 08:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden des Unfalls wird polizeilich auf über 50.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

