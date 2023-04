POL-HRO: Körperverletzung und Hausfriedensbruch an Teterower Gemeinschaftsunterkunft

Rostock (ots) - Am Morgen des 07.04.2023 ereigneten sich auf der A 20 im Bereich der Anschlussstelle Bad Doberan in Fahrtrichtung Lübeck zwei Verkehrsunfälle. Gegen 05:20 Uhr befuhren am Karfreitag der 69-jährige Fahrer eines VW Transporters und nachfolgend der 30-jährige Fahrer eines Audi die A 20 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Lübeck. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kollidierte der Audi mit dem ...

