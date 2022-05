POL-HAM: Folgemeldung: Ermittlungsergebnis nach Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heesen (ots) - Die Sakristei und das angrenzende Pfarrheim der Kirche St. Marien an der Sulkshege war zwischen Sonntag, 1. Mai, 18.15 Uhr, und Montag, 2. Mai, 8.15 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten der oder die Täter in die Sakristei und durchsuchten Schränke und weitere Räume der Kirche. Mit einem aufgefundenen Schlüssel gelangten die Einbrecher in das Pfarrheim ...

mehr