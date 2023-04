Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock am 08.04.2023

Rostock (ots)

Für den Ostersamstag, 08.04.2023, wurden für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock insgesamt 10 Versammlungen angemeldet. In Schwerin, Rostock und Wismar fanden Ostermärsche statt. An diesen Märschen nahmen - in Schwerin 450, - in Rostock 170 und - in Wismar 45 Menschen teil. Zwei stationär durchgeführte Versammlungen in Schwerin und Rostock hatten geringere Teilnehmerzahlen. So fanden sich in Schwerin vier und in Rostock acht Teilnehmer an den jeweiligen Kundgebungsorten zusammen. Ebenfalls am heutigen Samstag sollten in Güstrow insgesamt fünf stationäre Versammlungen stattfinden. Diese Versammlungen wurden unmittelbar vor dem geplanten Beginn abgemeldet und nicht durchgeführt. Bei allen durchgeführten Versammlungen gab es keine Besonderheiten. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

