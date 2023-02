Polizei Hamburg

POL-HH: 230220-1. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.02.2023, 03:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, Brookkehre

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte zwei 21- und 25-jährige Frauen in einer Wohnung in Bergedorf überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei Männer an der Wohnungstür. Nachdem die Jüngere der Frauen die Tür geöffnet hatte, drängten die mit einem Baseballschläger bewaffneten Täter sich in die Wohnung hinein, bedrohten beide Geschädigte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Während es in der Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der älteren Frau und einem der Eindringlinge kam, schloss der zweite Täter bzw. die zweite Täterin die Tür von innen. Im weiteren Verlauf übergab die 21-Jährige den Räubern einen zweistelligen Geldbetrag, woraufhin sie sofort die Flucht ergriffen. Die 25-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt, sie verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizeikräfte führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen, die inzwischen vom örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 173) weitergeführt werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter mit Baseballschläger:

- männlich, - 185 - 190 cm groß - normale Statur - bekleidet mit einer schwarzen Jacke - trug eine schwarze Sturmhaube und einen Militärrucksack

2. Täter(in):

- Geschlecht ungeklärt - 175-180 cm groß - normale Statur - schwarz gekleidet - trug eine schwarze Sturmhaube

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell