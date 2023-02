POL-HH: 230217-3. Polizeimuseum Hamburg - Premieren-Lesung mit Bestseller-Autor - Einladung für Medienvertreter

Polizei Hamburg

Zeit: 23.02.2023, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Ort: Polizeimuseum Hamburg, Carl-Cohn-Straße 39, 22297 Hamburg-Winterhude

Am 23. Februar stellt Bestseller-Autor Sven Stricker seinen Kriminalroman "Sörensen sieht Land" exklusiv im Krimisalon des Polizeimuseums Hamburg vor.

Die norddeutsche Krimireihe um den Hamburger Kriminalhauptkommissar Sörensen hat inzwischen Kultstatus erreicht. Unterhaltsam, spannend, tragikomisch und skurril - Stricker weiß all das auf hohem literarischem Niveau zu verbinden.

Im Mittelpunkt des Geschehens der wenig perfekte Kriminalhauptkommissar Sörensen, der unaufhörlich in Fettnäpfchen tritt, der rumpoltert und der sich im eigenen Wortschwall verheddert - menschlich und berührend zugleich.

Sven Stricker wurde 1970 in Tönning/Schleswig-Holstein geboren und lebt heute in Potsdam. Mit Bjarne Mädel in der Rolle des Kommissars wurde "Sörensen hat Angst" 2020 erfolgreich verfilmt und mit dem Deutschen Fernsehkrimipreis ausgezeichnet. Für das Drehbuch erhielt Sven Stricker 2022 den Grimme-Preis.

Strickers Premieren-Lesung im Krimisalon des Polizeimuseums ist die einzige in Hamburg und war bereits nach kürzester Zeit ausverkauft.

Moderiert wird die Lesung von der stellvertretenden Museumsleiterin Inse Leiner.

