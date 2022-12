POL-MK: Pkw beschädigt

Lüdenscheid (ots) - Am Mittwochabend haben erneut mehrere Altpapiercontainer in Lüdenscheid gebrannt. Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr brannte ein Altpapiercontainer am Danziger Weg. gegen 20 Uhr entdeckte eine Passantin ein Feuer in einem Container Am Ramsberg. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Beide Container wurde komplett zerstört. Einem 87-jährigen Lüdenscheider wurde vermutlich beim Einkaufen am Dienstag in ...

