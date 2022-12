POL-MK: Unbekannte beschädigen fahrenden Bus

Altena (ots) - Drei Männer haben am Dienstagabend einen 36-jährigen E-Bike-Fahrer verprügelt und seine 29-jährige Ehefrau mit einem Elektroschocker bedroht. Am Dienstag gegen 19.30 Uhr wartete die Ehefrau gemeinsam mit ihrem Kind vor einem Haus in der Kirchstraße auf ihren Mann. Sie sah ihn auf seinem E-Bike ...

