Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Junge Radfahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bastionstraße und der Friedrichstraße. Eine 40-jährige Frau aus Lippstadt befuhr mit ihrem Mercedes die Bastionstraße und beabsichtigte nach links in die Friedrichstraße einzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 9-jährige Radfahrerin, die in Richtung Bastionstraße fuhr. Es kam zur Kollision, bei der die 9-jährige Lippstädterin auf die Fahrbahn stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell