Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Franz-Josef Biermeier geht in den Ruhestand

Geseke (ots)

Am 02. Oktober 1978 begann Franz-Josef Biermeier seine Laufbahn bei der Polizei. Der heute 61-jährige Polizeihauptkommissar war nach der Ausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock zunächst zum Polizeipräsidium Köln versetzt worden. Von Köln aus ging es über das Polizeipräsidium Dortmund, im Jahr 1995, zur Kreispolizeibehörde Soest. Im gleichen Jahr begann er seine Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung versah er zunächst Dienst auf der Polizeiinspektion Lippstadt als Wachdienstführer. Im Jahr 2002 wurde Franz-Josef Biermeier Leiter des Einsatztrupps in Lippstadt. Auch im Rahmen der Neuorganisation der Kreispolizeibehörde Soest, im Jahr 2006, blieb er fortwährend in leitender Funktion beim Einsatztrupp. Im März 2012 übernahm er auf der Polizeiwache Lippstadt die Stelle als Wachdienstführer, bis er im Mai 2016 Wachleiter der Polizeiwache in Geseke wurde. Am 28. Februar wurde er nun als Wachleiter von dem Abteilungsleiter der Polizei, Thomas Link und der Landrätin Eva Irrgang, in den Ruhestand verabschiedet. Vorgesetzte und Kollegen wünschten ihm alles Gute für den kommenden Lebensabschnitt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell