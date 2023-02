POL-SO: Angriff mit Schlagstock

Lippstadt (ots) - Am Montagmorgen kam es um 07.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Kahlenstraße und der Lange Straße. Eine 82-jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem Ford die Kahlenstraße in Richtung Woldemei. Zeitgleich befuhr eine 21-jährige Radfahrerin die Lange Straße in Richtung Rathausplatz. In Höhe der Unfallstelle kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, bei der die 21-jährige Lippstädterin stürzte und sich leichte Verletzungen ...

mehr