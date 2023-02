Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrerin verletzt

Soest (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, gegen 09.10 Uhr, auf dem Hammer Weg, in Höhe der Hausnummer 30. Eine 36-jährige Frau aus Werl fuhr mit ihrem Skoda rückwärts aus einer Parklücke heraus und übersah beim weiteren Rangieren den Hyundai eines 71-jährigen Mannes aus Soest, der den Hammer Weg in Richtung Osten befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Skoda gegen einen weiteren geparkten Citroen geschleudert wurde. In Folge des Unfalls wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.500 Euro.(dk)

