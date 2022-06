Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Festnahme von zwei Einbrechern

Celle (ots)

Celle - In der jüngeren Vergangenheit kam es im Stadtbereich Celle zu mehreren Einbrüchen. Aus diesem Grund hat die Polizei ihre Präsenz zu relevanten Zeiten in dem Bereich erhöht. So kam es, dass ein Anwohner am Brandplatz verdächtige Geräusche bei einem Antiquitätenhandel hörte und auch Personen sehen konnte, welche gerade dabei gewesen sind sich Zugang zum Geschäft zu verschaffen. Er informierte sofort die Polizei und diese konnte die beiden männlichen Personen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Es folgten weitere polizeiliche Maßnahmen. Am Ende ist für einen 18-jährigen Untersuchungshaft beantragt worden und ein 23-jähriger ist nach Hause entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Wer noch Hinweise zu Beobachtungen in der Nacht vom 23.06 auf den 24.06 im Bereich der Altstadt machen kann meldet sich bei der Polizei Celle unter 05141/277-0

