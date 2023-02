POL-SO: Fahrradfahrerin verletzt

Lippstadt - Eickelborn (ots) - Am Montag, gegen 14:45 Uhr, wurde ein Zimmerbrand in einem Gebäude des LWL-Zentrums für Forensische Psychiatrie gemeldet. Ein 24-jähriger Patient zündelte mit einem Feuerzeug in seinem Zimmer. Dabei gerieten vermutlich Kleidungstücke im Zimmer des Patienten in Brand. Die betroffene Station wurde vorsorglich evakuiert, konnte aber nach den Löscharbeiten, durch die Feuerwehr Lippstadt, wieder bezogen werden. Der 24-jährige wurde schwer ...

