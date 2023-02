Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bezirksdienstbeamter in Ruhestand

Bad Sassendorf (ots)

Am heutigen Montag wurde Polizeihauptkommissar Wolfgang Dienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, würdigte die über 45 Dienstjahre des scheidenden Polizeibeamten im Rahmen einer Feierstunde. Der Neu-Pensionär begann seine Ausbildung 1977 bei der Polizei NRW. Es folgten Dienstzeiten in Leverkusen und Bochum, bevor er 1985 zurück in die Heimat, in den Kreis Soest kam. Nach mehreren Jahren im Streifendienst und als Einsatztrainer, wechselte Wolfgang Dienst im Jahr 2001 in den Bezirksdienst und betreute zunächst den Soester Westen. Im Jahr 2019 übernahm Dienst seinen "Heimatbezirk" Bad Sassendorf und war dort der polizeiliche Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Vorgesetzte und Kollegen verabschiedeten den 62-jährigen zweifachen Familienvater mit besten Wünschen in seinen nun anstehenden Lebensabschnitt.(dk)

