POL-SO: Eickelborn - Unfallflucht

Soest (ots) - Am Samstag kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in einem Verbrauchermarkt im Herzog-Adolf-Weg. Ein bislang unbekannter Mann wurde von dem Ladendetektiv des Geschäftes dabei beobachtet, wie er zahlreiche Lebensmittel aus den Regalen entnahm und in eine Plastiktüte steckte. Als der Mann im Begriff war, den Supermarkt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Ladendetektiv den Mann auf den Diebstahl an. Der Unbekannte schubste den Detektiv ...

