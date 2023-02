Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots)

Am Samstag kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in einem Verbrauchermarkt im Herzog-Adolf-Weg. Ein bislang unbekannter Mann wurde von dem Ladendetektiv des Geschäftes dabei beobachtet, wie er zahlreiche Lebensmittel aus den Regalen entnahm und in eine Plastiktüte steckte. Als der Mann im Begriff war, den Supermarkt zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Ladendetektiv den Mann auf den Diebstahl an. Der Unbekannte schubste den Detektiv sofort zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung aus dem Geschäft. Der Ladendetektiv konnte die Tüte mit dem Diebesgut noch ergreifen und den Flüchtigen wie folgt beschreiben: Cirka 35 bis 40 Jahre alt, untersetzte Figur, Halbglatze. Bekleidet war der Mann mit einer dicken, grauen Jacke. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell