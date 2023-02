POL-SO: VW Golf entzieht sich einer Kontrolle

Werl (ots) - Auf dem Gelände eines Baumarktes an der Straße "Am Maifeld" haben unbekannte Personen am Samstagabend gegen 18:40 Uhr einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Nach ersten Zeugenaussagen könnten Kinder oder Jugendliche als Verursacher in Betracht kommen. Sie hätten sich demnach zur Ereigniszeit in der Nähe des Behälters aufgehalten und mit Feuerwerkskörpern hantiert. Der Brand musste von der ...

