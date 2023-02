Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einladung zur Pressekonferenz Verkehrsunfallentwicklung

Kreis Soest (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt für Mittwoch, den 01. März 2023, um 11:00 Uhr, alle interessierten Pressevertreter in das Polizeigebäude in Soest, Walburger-Osthofen-Wallstraße 2, Raum 310 ein. In einer Pressekonferenz wird die Verkehrsunfallentwicklung von 2022 aus dem Kreis Soest vorgestellt und erläutert. Der Abteilungsleiter der Polizei und die Experten der Direktion Verkehr stehen während der Pressekonferenz für Rückfragen zur Verfügung.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell