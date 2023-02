Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Diebe festgenommen

Balve (ots)

Zwei Männer klingelten gestern Morgen, kurz nach 10 Uhr, an der Haustür eines Anwohners am Inselweg. Sie verwickelten ihn in ein Gespräch, während eine dritte Person unbemerkt in das Haus eindrang. Das Opfer (60) roch Lunte und ging nachsehen. Dabei schreckte er den Dieb auf, der aus einem Fenster sprang und weg lief. Gemeinsam stiegen die drei mutmaßlichen Täter in ein Taxi und fuhren davon. Beute machten sie nicht. Polizeibeamte fahndeten nach den Flüchtigen und konnten sie kurze Zeit später antreffen und festnehmen. Hierbei handelt es sich um einen Hemeraner (26), ein Neuenrader (18) und einen gebürtigen Iserlohner ohne festen Wohnsitz (20). Sie wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am Abend aus dem Gewahrsam entlassen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls. (dill)

