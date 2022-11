POL-BO: Einbruch in Herner Bankfiliale - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Die Wittener Polizei hat am Freitagabend, 18. November, einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, eine Gartenlaube in Witten-Heven in Brand gesetzt zu haben. Zeugen meldeten gegen 22.15 Uhr das Feuer am Fischertalweg - eine Laube stand dort in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen Streifenbeamte in der Nähe ...

mehr