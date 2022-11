Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 8. November 2022:

Wolfenbüttel: Abfallcontainer in Brand gesetzt

Dienstag, 08.11.2022, gegen 01:00 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen wurde die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Brand von zwei Abfallcontainern in der Rubensstraße gerufen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Durch das Feuer wurden die hölzerne Umzäunung sowie ein Gebüsch in Mitleidenschaft gezogen. Es ist vermutlich von einer Brandlegung durch bislang unbekannte Täter auszugehen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: 16-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Montag, 07.11.2022, gegen 15:30 Uhr

Ein 16-jähriger Radfahrer ist am Montag, gegen 15:30 Uhr, in Hornburg, Schladener Straße, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Nach Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der Radfahrer die Fahrbahn zu queren, wobei es dann zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden PKW kam. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 07.11.2022, zwischen 06:30 Uhr und 16:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, zwischen 06:30 Uhr und 16:15 Uhr, einen ordnungsgemäß in der Brauergildenstraße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten PKW Mercedes. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den am Mercedes entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

