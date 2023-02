POL-MK: Autofahrer nach Flucht vor der Polizei gestellt

Werdohl (ots) - Drei Jugendliche (13-15) sollen gestern, 11 Uhr, Steine von einer Aussichtsplattform an der Altenaer Straße geworfen haben. Hierdurch beschädigten sie einen darunter geparkten VW Caddy an der Frontschutzscheibe. Es entstand Sachschaden. Die drei Jungen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

mehr