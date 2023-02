Altena (ots) - Am Montag zwischen 6.45 und 16.25 Uhr wurde ein am Langen Kamp geparkter schwarzer Opel Crossland beschädigt. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die komplette Fahrerseite zerkratzt. Der Schaden wurde auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Ein weiteres Fahrzeug wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag Überm Trimpop zerkratzt: Als der Halter am Montag um 13.30 Uhr zu seinem schwarzes Mercedes Benz ML 280 CDI kam, entdeckte er einen ...

