Schalksmühle (ots) - Am Eschenweg wurden am Montag mindestens sechs Fahrzeuge zerkratzt. Die Halter bemerkten die Tat am späten Vormittag. Sie wurde wahrscheinlich zwischen 9.30 und 11 Uhr. Die Schäden summieren sich auf eine fünfstellige Summe. Die Polizei in Halver bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

