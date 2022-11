Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 28.10. bis 4.11.2022 gab es in Winnweiler während der Abwesenheit der Bewohner zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser.

Bei einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Dorsberg schlugen die bislang unbekannten Täter den Glaseinsatz einer Terrassentür ein und gelangten so ins Anwesen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und hatten es insbesondere auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Bei einem zweiten Einfamilienhaus in der Neugasse hebelten die Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und beschädigten dabei auch eine Fensterscheibe. Darüber drangen sie dann ins Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen wurden einige Gemälde entwendet. Auch hier ist die Schadenshöhe bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell