POL-F: 221020 - 1201 Frankfurt-Sachsenhausen: Ortungsgerät verhilft Polizei zur Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Zivilbeamte stoppten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Oktober 2022) in der Innenstadt zwei Autofahrer, die es mit den Verkehrsregeln nicht ganz so genau nahmen. Die beiden erst 19 und 20 Jahre alten Raser mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen. Eine Zivilstreife befuhr gegen 00.00 ...

mehr