Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221020 - 1198 Frankfurt-Innenstadt: Verdacht des illegalen Straßenrennens - Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamte stoppten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. Oktober 2022) in der Innenstadt zwei Autofahrer, die es mit den Verkehrsregeln nicht ganz so genau nahmen. Die beiden erst 19 und 20 Jahre alten Raser mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Eine Zivilstreife befuhr gegen 00.00 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in nördliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt fuhren vor den Beamten ein Mercedes und ein Mitsubishi. Während der Mercedes an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Friedberger Tor aufgrund einer roten Ampel für Linksabbieger noch anhielt fuhr der Mitsubishi an diesem rechts vorbei und bog dann verbotswidrig nach links in die Eschenheimer Anlage ein, musste jedoch zunächst eine vorfahrtberechtigte Straßenbahn passieren lassen. Der Mercedes zog nach, als er grün hatte. An der Kreuzung Eschenheimer Anlage / Scheffelstraße kamen beide Fahrzeuge an einer weiteren roten Ampel nebeneinander zum Stehen. Zwischen den Beteiligten erfolgte ein lautstarker, verbaler Austausch, welcher einen provozierenden und beleidigenden Charakter hatte. Trotz Rotlichts fuhren die zwei Fahrzeuge in den Kreuzungsbereich ein und beschleunigten stark, als die Ampel schließlich auf grün wechselte. Der Abstand zu der nachfolgenden Polizeistreife vergrößerte sich weiter, wobei die Tachonadel auch über 100 km/h anzeigte. Beide Fahrzeuge überholten sich im weiteren Verlauf mehrfach, scherten voreinander ein und bremsten sich gegenseitig aus. An der Kreuzung am Eschenheimer Tor bogen die beiden Autos in die Eschenheimer Landstraße ein und beschleunigten wieder stark. In der Folge kam es trotz Gegenverkehrs zu riskanten Überholmanövern, sodass sich die Beamten mit dem Einschalten der Sondersignale zu erkennen gaben und die rasante Fahrt beendeten. Weitere Polizeistreifen kamen hinzu, sodass eine Kontrolle der Fahrzeuge und Insassen erfolgte.

Der 20-jährige Fahrer des Mercedes und der 19-jährige Fahrer des Mitsubishis schwiegen sich zu dem Tatvorwurf des illegalen Autorennens vor den Beamten aus. Die Fahrzeuge, die Führerscheine der Fahrer und die Mobiltelefone aller Fahrzeuginsassen wurden beschlagnahmt. Die beiden Autofahrer sowie ihre 17, 18 und 29 Jahre alten Begleiter durften die Heimreise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zu Fuß antreten.

