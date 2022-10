Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221020 - 1199 Frankfurt/Bergen-Enkheim: Auseinandersetzung in Mobilfunkshop

Frankfurt (ots)

(lo) Am Mittwochmittag (19. Oktober 2022) kam es in einem im Hessencenter ansässigen Mobilfunkshop im Rahmen eines fingierten Handyverkaufs zum Diebstahl einer größeren Summe Bargeld sowie zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Betreiber des Mobilfunkshops. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Der Täter wurde festgenommen.

Ein 37-jähriger Mann bot dem Inhaber des Mobilfunkshops zwei originalverpackte iPhones zum Kauf an. Man einigte sich auf einen Ankaufspreis von 3.000 Euro. Als der Geschädigte das Geld aushändigen wollte, entriss der Täter ihm dieses und steckte es samt der beiden iPhones in eine mitgeführte Laptoptasche. Diese warf er einem zweiten Täter außerhalb des Geschäfts zu, welcher damit flüchten konnte. Zwischen dem 27-jährigen Betreiber und dem Täter kam es im Anschluss zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer der Täter dem Opfer sowie dessen ebenfalls anwesender Ehefrau Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Hinzugekommene Mitarbeiter des örtlichen Sicherheitsdienstes konnten den Täter festhalten. Er wurde durch die eintreffende Streife vor Ort festgenommen. Alle Beteiligte der Auseinandersetzung wurden leicht verletzt. Sowohl der Inhaber des Mobilfunkshops, als auch seine Ehefrau mussten medizinisch versorgt werden. Der Beschuldigte wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht. Die zuständige Fachdienststelle ermittelt.

