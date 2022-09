Polizei Münster

POL-MS: Polizeipräsidium Münster freut sich über 80 neue Kolleginnen und Kollegen

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hat am Donnerstag (1. September) 80 Neuzugänge im Polizeipräsidium Münster willkommen geheißen. "Wir empfangen Sie im "Team Polizei Münster" mit offenen Armen", sagte Dorndorf bei der Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen. "Gemeinsam machen wir uns für die Sicherheit in Münster stark. Wir freuen uns über die Verstärkung in unserem Team." 31 der neuen Polizistinnen und Polizisten haben in einer dreijährigen dualen Ausbildung den Beruf in Theorie und Praxis erlernt und beginnen nun als frisch gebackene Polizeikommissarinnen und -kommissare ihren Dienst in Münster. 41 weitere Neuzugänge haben bereits in anderen Behörden Dienst versehen. Auch drei Verwaltungsbeamtinnen beginnen zum 1.9. ihren Dienst beim Polizeipräsidium Münster, zwei von ihnen haben gerade ihre Ausbildung abgeschlossen und starten jetzt frisch ins Berufsleben. Fünf Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter (IT) beginnen ihre Ausbildung beim Polizeipräsidium Münster.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell