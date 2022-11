POL-F: 221102 - 1256 Frankfurt-Nied: Nachtrag zur Meldung 221102 - 1253 Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (fue) Nachdem sie in ihrer Bankfiliale 1.000 EUR Bargeld abgehoben hatte, befand sich eine 70-jährige Frau am Dienstag, den 1. November 2022, gegen 15.00 Uhr, zu Fuß auf dem Weg durch die Clemensstraße. Dort wurde sie plötzlich von zwei Tätern am Arm gepackt und in die Einfahrt einer Tiefgarage gezogen. Während einer der Täter nun "Schmiere" ...

mehr