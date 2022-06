POL-PPRP: Diebstahl aus Transporter

Ludwigshafen (ots) - Unbekannten stahlen am Montag (20.06.2022) im Zeitraum zwischen 2 und 8 Uhr insgesamt fünf Stolpersteine aus dem Gehweg in der Geibelstraße (zwischen Platen- und Arnimstraße). Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

