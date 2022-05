Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220519.4 Kiel: Rentner in Wohnung bedroht

Kiel (ots)

Mittwochvormittag drangen vier unbekannte Männer in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Friedrichsort ein, bedrohten den 80-jährigen Bewohner und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Im Laufe des Mittwochvormittags habe ein 80-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses Fritz-Reuter-Straße 23 bemerkt, dass sich vier ihm unbekannte männliche Personen in Begleitung eines Pitbulls Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hätten. Sie hätten eine angeblich offene Forderung für zurückliegende Dienstleistungen gestellt und dem Mann mit dem Tode gedroht, für den Fall, dass er die Rechnung nicht bezahlen würde. Zusätzlich hätten sie diverse Schränke in der Wohnung durchsucht, ehe sie ohne Stehlgut in unbekannte Richtung geflüchtet seien. Der 80-Jährige wurde nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, insbesondere zu vier auffälligen Personen, die sich im Laufe des Mittwochvormittags vor oder im Haus Fritz-Reuter-Straße 23 aufgehalten und einen Pitbull mitgeführt haben. Der Pitbull soll während der Tat einen Maulkorb getragen haben.

Die mutmaßlichen Täter hätten während der Tat mit einem Funkgerät kommuniziert, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich im Nahbereich weitere beteiligte Personen aufgehalten haben. Zeuginnen und Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431 160 3333 in Verbindung zu setzen.

