Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220803 - 0856 Frankfurt-Innenstadt: Einbruchsdiebstahl in Bürogebäude

Frankfurt (ots)

(lo) Am Dienstagmittag (02.08.2022) betrat ein bislang unbekannter Täter den zweiten Stock eines Bürogebäudes in der Straße An der Hauptwache und erbeutete diverse Wertgegenstände samt Bargeld.

Auf bislang ungeklärte Weise erhielt der Einbrecher Zugang zum Bürokomplex. Auf seinem Beutezug entwendete er zwei Laptops, ein Apple iPad, eine Uhr der Marke "Montblanc" und Bargeld in Höhe von 15 Euro. Nachdem ein Mitarbeiter den Langfinger bemerkte, flüchtete dieser aus dem Gebäude samt Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden. 170 cm groß, schwarzer Vollbart. Zur Tatzeit bekleidet mit einem blauen, gestreiften Hemd und einer Jeans.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell