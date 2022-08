Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220803 - 0853 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Goldkettenraub der Erste

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstagabend (02. August 2022) raubten zwei unbekannte Täter einem 23-jährigen Mann eine Goldkette. Der Geschädigte wurde dabei nicht verletzt; die beiden Täter konnten flüchten.

Das Opfer lief gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin durch die Moselstraße, als er von einer ihm unbekannten männlichen Person angerempelt wurde. Unmittelbar danach schlug ihm ein zweiter Mann mit der flachen Hand in den Nacken und trat ihm im Anschluss ans Schienenbein. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss an das Geschehen in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte das Fehlen seiner Goldkette.

