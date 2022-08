POL-F: 220803 - 0851 Frankfurt-Heddernheim: Betäubungsmittelgeschäft endet in Raub

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 35-jähriger Mann hielt sich in der Nacht von Sonntag (31. Juli 2022) auf Montag in der Taunusstraße auf, als ein "Trickdieb" sein Portemonnaie erbeutete. Der Geschädigte war gegen 23:30 Uhr auf der Taunusstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als plötzlich ein ihm unbekannter Mann von hinten an ihn herangetreten sei und versuchte ...

