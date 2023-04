Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Korrektur zu: Polizeieinsatz im Kino Lütten Klein

Rostock (ots)

Bei der vorherigen Meldung zum Polizeieinsatz im Kino Lütten-Klein ist versehentlich ein falscher Tag benannt worden. Der Vorfall trug sich nicht am Dienstag, sondern am Abend des Donnerstag, 13.04.2023 zu. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Hier die korrigierte Meldung: Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in den Räumen des CINESTAR in Lütten Klein. Ein erheblich alkoholisierter 60-jähriger Deutscher war einer Kinobesucherin schon seit der Straßenbahnhaltestelle "Lütten-Klein-Zentrum" gefolgt. Schon in der Straßenbahn hatte der Mann die Fahrgäste lautstark belästigt. Als die männliche Person dann der Anruferin auf die Schulter fasste, rief diese die Polizei. Zur Durchsetzung des Hausrechts sollte die Person nach Rücksprache mit dem Wachdienst aus dem Gebäude geleitet werden. Im Foyer versuchte die Person dann mehrfach mit Fäusten auf die eingesetzten Polizeibeamten einzuschlagen. Um die Angriffe abzuwehren wurde Pfefferspray eingesetzt. Im Anschluss musste die Person zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Torsten Fülkell Polizeioberkommissar Polizeirevier Lichtenhagen

