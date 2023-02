Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Pizzeria

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.02.2023 gelangten Unbekannte durch eine offene Tür in die Räumlichkeiten einer Pizzeria in der Talstraße und entwendeten dort Bargeld im Wert von ca. 1000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

