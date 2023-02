POL-PDNW: Graffiti-Sprayer ermittelt

Kallstadt/Weinstraße (ots) - Am Mittwoch, den 01.02.2023, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein Kleintransporter in der Weinstraße in Kallstadt gegen einen Baum und beschädigte diesen dabei. An dem Baum samt Metallschutzbügel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Weinstraße Süd 36 ...

mehr